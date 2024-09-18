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14:46, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о сокращении госаппарата Украины на 30 процентов

Нардеп Василевская-Смаглюк: мы ожидаем сокращения госаппарата на 30 %

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

К концу 2025 года на Украине на треть сократят объем государственного аппарата. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк, передает ТАСС.

«Что касается вообще государственного аппарата, то мы ожидаем его сокращения примерно на 30 процентов в будущем году», — заявила нардеп.

Она добавила, что в качестве дополнительной меры экономии украинское правительство не будет повышать расходы на госаппарат, за исключением индексации зарплат.

Ранее стало известно, что большинство украинцев не доверяют государственному аппарату. Как следует из данных опроса центра Разумкова, правительству не доверяют 73 процента опрошенных, а Верховной Раде — 76 процентов.

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      Глеб Палехов
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