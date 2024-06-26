Большинство украинцев заявили о недоверии ко всему госаппарату

Большинство украинцев не доверяют всему государственному аппарату страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
Правительству не доверяют 73 процента опрошенных, Верховной Раде — 76 процентов, политическим партиям — 77,5 процента, судебной системе — 73 процента, прокуратуре — 64 процента.
Согласно опросу, украинцы также не доверяют антикоррупционным структурам, созданным с подачи Запада: САП — 63 процента, НАБУ — 62 процента, НАПК — 62 процента.
Больше всего жители страны доверяют Вооруженным силам Украины — в этом признались 90 процентов опрошенных. Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 54 процента, хотя еще в январе доверяли 69 процентов участников. Его заместителю Андрею Ермаку не доверяют 64 процента украинцев.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев ждет фаза открытого неповиновения из-за нелегитимности президента и нежелания воевать.