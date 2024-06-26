Большинство украинцев заявили о недоверии ко всему госаппарату

Опрос: большинство украинцев не доверяют всему госаппарату страны

Большинство украинцев не доверяют всему государственному аппарату страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Правительству не доверяют 73 процента опрошенных, Верховной Раде — 76 процентов, политическим партиям — 77,5 процента, судебной системе — 73 процента, прокуратуре — 64 процента.

Согласно опросу, украинцы также не доверяют антикоррупционным структурам, созданным с подачи Запада: САП — 63 процента, НАБУ — 62 процента, НАПК — 62 процента.

Больше всего жители страны доверяют Вооруженным силам Украины — в этом признались 90 процентов опрошенных. Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 54 процента, хотя еще в январе доверяли 69 процентов участников. Его заместителю Андрею Ермаку не доверяют 64 процента украинцев.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев ждет фаза открытого неповиновения из-за нелегитимности президента и нежелания воевать.