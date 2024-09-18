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09:45, 18 сентября 2024Силовые структуры

В России осудили действовавшего по заданию ГУР Украины диверсанта

Суд в Запорожье дал 18 лет диверсанту, действовавшему по заданию ГУР Украины

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Запорожской области приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Николая Будовского, готовившего диверсию против российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, диверсионную деятельность Будовского координировало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. В частности, ГУР снабдило диверсанта компонентами взрывного устройства.

Собранное взрывное устройство Будовский планировал заложить по пути следования колонны военной техники России. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Ростовской области ФСБ задержала украинского диверсанта с двумя самодельными взрывными устройствами. Он планировал использовать их для подрыва.

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      Олеся Мицкевич
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