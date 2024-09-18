Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 18 сентября 2024Экономика

В России захотели ограничить траты граждан на казино

Госдуме предложили ограничить перевод средств на азартные игры и букмекеров

Фото: Екатерина Лызлова / Коммерсантъ

Российские сенаторы предложили ограничить перевод средств на азартные игры и казино. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы документа захотели ограничить прием ставок букмекерским конторами и тотализаторами с использованием кредитных средств россиян. Обязанность контролировать, чем расплачивается клиент, предлагают возложить на организаторов азартных игр. Кроме того, сенаторы рассматривают возможность запретить работу букмекеров и подобных им организаций по соседству с офисами микрофинансовых организаций.

«Использование заемных денежных средств для участия в азартных играх существенно увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Данная ситуация также негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы Российской Федерации, повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов», — поясняют авторы законопроекта.

Россияне вправе наложить на себя самозапрет на участие в азартных играх, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России. Если букмекер, несмотря на это решение, примет ставку у гражданина, его ждут штрафы до 100 тысяч рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше