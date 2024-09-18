В России захотели ограничить траты граждан на казино

Госдуме предложили ограничить перевод средств на азартные игры и букмекеров

Российские сенаторы предложили ограничить перевод средств на азартные игры и казино. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы документа захотели ограничить прием ставок букмекерским конторами и тотализаторами с использованием кредитных средств россиян. Обязанность контролировать, чем расплачивается клиент, предлагают возложить на организаторов азартных игр. Кроме того, сенаторы рассматривают возможность запретить работу букмекеров и подобных им организаций по соседству с офисами микрофинансовых организаций.

«Использование заемных денежных средств для участия в азартных играх существенно увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Данная ситуация также негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы Российской Федерации, повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов», — поясняют авторы законопроекта.

Россияне вправе наложить на себя самозапрет на участие в азартных играх, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России. Если букмекер, несмотря на это решение, примет ставку у гражданина, его ждут штрафы до 100 тысяч рублей.