За прием ставок у запретивших себе играть россиян введут штрафы

Проект о штрафах за прием ставок у установивших самозапрет россиян внесен в Думу

Законопроект о штрафах за прием ставок у россиян, установивших самозапрет на участие в азартных играх, внесен в Госдуму. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Предложения представили на рассмотрение депутаты от различных фракций в одном пакете с законопроектом о праве физлиц запрещать себе делать ставки. Должностных лиц за соответствующие нарушения предлагается штрафовать на суммы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридических — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Такое наказание грозит за прием ставок, в том числе в режиме онлайн, в букмекерских конторах и тотализаторах. Еще это касается выдачи обменных знаков игорного заведения в казино и залах игровых автоматов, а также направления рекламы от организатора азартных игр тем, кто установил самозапрет.

Как сообщалось ранее, граждане смогут наложить на себя такие ограничения, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления о включении информации в список отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России.