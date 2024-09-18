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15:50, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

VK запустила платформу для взаимодействия авторов и бизнеса

Фото: John Schnobrich / Unsplash

VK запустила платформу VK AdBlogger, которая значительно упрощает взаимодействие авторов и бизнеса. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

С помощью данной платформы бренды смогут быстрее приобретать узнаваемость, а создатели контента научатся монетизировать свою деятельность и станут получать еще больше предложений о рекламе от крупных компаний. Соцсеть «ВКонтакте» — первая площадка, на которой VK AdBlogger стала доступна.

Теперь при помощи многоуровневых фильтров представители бизнеса смогут напрямую договариваться с интересующими их авторами — расширенная аналитика о каждом бренде и контент-мейкере позволит наперед оценить перспективность сотрудничества.

При этом сами авторы смогут более эффективно находить выгодные рекламные контракты. Платформа позволяет полностью управлять данным процессом, начиная от установления цен за услугу и заканчивая помощью в документообороте.

Платформа уже доступна на мобильных устройствах. Пока зарегистрироваться на ней могут лишь юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, однако совсем скоро сервис будет доступен и для физических лиц.

Ранее сообщалось о том, что «VK Видео» первой в стране запустила интерактивный контент. Речь идет об интерактивных видео, в которых выбор пользователей влияет на исход сюжета.

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      Наталья Анисеева
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