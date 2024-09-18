В российском городе произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

В Уссурийске произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

В Уссурийске произошел крупный пожар на складе со стройматериалами. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел около китайского рынка в российском городе. К тушению огня привлекли 30 человек и 6 единиц техники, а также пожарный поезд.

По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Ранее пожар на складе стройматериалов произошел в Ростовской области. Огонь успел распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров.