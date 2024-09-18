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10:39, 18 сентября 2024Россия

В российском городе произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

В Уссурийске произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Уссурийске произошел крупный пожар на складе со стройматериалами. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел около китайского рынка в российском городе. К тушению огня привлекли 30 человек и 6 единиц техники, а также пожарный поезд.

По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Ранее пожар на складе стройматериалов произошел в Ростовской области. Огонь успел распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

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      Елена Торубарова
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