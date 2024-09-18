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10:15, 18 сентября 2024Россия

В российском городе школы начали закрывать на карантин из-за пневмонии

В Екатеринбурге пять школ закрыли на карантин из-за пневмонии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Екатеринбурге школы начали закрывать на карантин из-за пневмонии — закрыты уже пять школ, сообщила пресс-служба горадминистрации в своем Telegram-канале.

По данным чиновников, случаи пневмонии выявили в 59 классах школ №№16, 19, 23, 79 и 181 в российском городе. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

Как заверили в администрации города, в закрытых на карантин школах провели дезинфекцию с применением кварцевания, а также «гигиеническое воспитание учеников и их родителей», а именно — рассказали им о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики.

В остальных же образовательных учреждениях города ввели «утренние фильтры», чтобы не допускать к занятиям учеников с признаками инфекционного заболевания, усилили режим дезинфекции, а также запретили массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов за неделю. В Кремле заявили, что вопрос о введении масочного режима на фоне роста заболеваемости не обсуждался.

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      Елена Торубарова
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