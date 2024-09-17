В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов за неделю, сообщили в Роспотребнадзоре.

Медики диагностировали грипп и ОРВИ у более чем 705 тысяч россиян. Около 17 процентов из них проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

По большей части среди заболевших в стране превалируют вирусы негриппозной этиологии, но также обнаружены единичные случаи вирусов гриппа.

Кроме того, за неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом — на 29,8 процента. В России COVID-19 заразились более 32 тысяч человек.

«Регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа», — отметила глава ведомства Анна Попова, подчеркнув, что необходимо также соблюдать требования профилактики заболеваний — в частности, организовать «утренние фильтры» в детских садах.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал об изменении портрета коронавируса. В частности, он способен обходить иммунитет.