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12:48, 13 сентября 2024Россия

Вирусолог рассказал об изменении портрета коронавируса

Вирусолог Чепурнов: антигенный портрет коронавируса сильно изменился

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С начала пандемии антигенный портрет коронавируса сильно изменился, рассказал в беседе с «Лентой.ру» профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается резкое увеличение вариантов коронавируса, которые способны обходить иммунитет. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. По данным ведомства, их удельный вес за последние 2-3 недели вырос в 2,5 раза.

«Если иметь в виду то, чем переболела основная масса населения, а это исходный вариант, дельта, даже первые варианты омикрона, то за последние два с лишним года столько мутаций прошло и настолько изменился антигенный портрет самого вируса, что, безусловно, все последние варианты далеко стоят. И действительно, новые варианты уходят от той защиты, приобретенного иммунитета, независимо, как приобретенного, вакцинацией или переболеванием, а у большинства и тем и другим. Не говоря уже о том, что мы и тогда, где-то через год, знали, что человек становится доступен для повторного заражения примерно через полгода», — поделился вирусолог.

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Главное, что произошло за это время — коронавирус сам по себе изменился в менее патогенную сторону, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Наверное, мы сместимся к гриппоподобной ситуации, и либо мы научимся и договоримся о том, что свежие варианты вакцины мы делаем также быстро, как гриппозные, либо вообще через какое-то время про это забудут. Я бы пошел по первой схеме. И, конечно, нам надо все-таки поставить на производство мРНКовый вариант вакцины. Я хоть и был противником такого ускоренного ее применения, но сейчас практика показывает неплохие результаты», — заключил профессор.

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По информации Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1 процента, а COVID-19 — на 17,3 процента.

В ведомстве объясняли, что рост заболеваемости COVID-19 в стране связан с его сезонностью. Так, в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков, а также летние каникулы школьников, и большинство россиян возвращаются к работе и учебе, что ведет к увеличению числа контактов.

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      Екатерина Смирная
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