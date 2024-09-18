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16:00, 18 сентября 2024Моя страна

В российском регионе дети приготовили гигантский сыр и побили рекорд

Школьники из Татарстана приготовили адыгейский сыр весом 46 килограммов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Татарстане дети из учебной лаборатории «Детская сыроварня» приготовили гигантский сыр и установили новый рекорд России. Об этом сообщает портал российского региона Brief24.

Юные мастера из Мензелинской школы-интерната приготовили самый большой адыгейский сыр весом 46 килограммов. Это на 12 килограммов больше предыдущего рекорда, который был установлен взрослыми.

Ранее большинство российских туристов назвали Кострому городом с самым вкусным сыром. При этом на втором месте с 20 процентами голосов оказалась Адыгея, в которой изготавливают мягкий сыр из коровьего молока. Третью позицию занял Краснодарский край.

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      Марк Успенский
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