Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 18 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали 15 человек за незаконную вырубку леса

В Ленобласти задержали 15 человек за незаконную вырубку леса на 40 млн рублей

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

В Ленинградской области задержаны 15 человек за незаконную вырубку леса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составляет более 40 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, установлено, что организаторами незаконной вырубки леса являются бенефициар некой компании, которая занимается торговлей строительными материалами, и его сын — генеральный директор фирмы. С 2019 года они арендовали земельный участок, на котором вырубали деревья. Кроме того, сейчас среди подозреваемых также генеральный директор лесозаготовительного предприятия. Именно это предприятие осуществляло заготовку древесины на участке, а также транспортировку и последующую переработку.

По словам официального представителя МВД России, в операции по пресечению преступной деятельности участвовали более 100 правоохранителей. На вертолете был совершен облет земельного участка и обнаружены места рубки леса. Вся территория была оцеплена полицейскими.

В результате операции были задержаны 15 человек. Их уже допросили, а спецтехнику, которую они использовали в работе, изъяли. Волк отметила, что оперативники провели обыски в офисах и по адресам проживания фигурантов. Были изъяты документы, компьютеры и телефоны, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Смоленске приговорил 57-летнего бизнесмена из Подмосковья, который незаконно вырубил лес на 3,3 миллиарда рублей, к шести годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Лариса Гузеева кардинально сменила имидж на фоне критики ее внешности

      Пашинян оценил агрессию в военных реформах Армении

      Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

      Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

      Украина выразит протест Польше

      Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

      В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

      Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше