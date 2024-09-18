В российском регионе задержали 15 человек за незаконную вырубку леса

В Ленобласти задержали 15 человек за незаконную вырубку леса на 40 млн рублей

В Ленинградской области задержаны 15 человек за незаконную вырубку леса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») УК РФ. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составляет более 40 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, установлено, что организаторами незаконной вырубки леса являются бенефициар некой компании, которая занимается торговлей строительными материалами, и его сын — генеральный директор фирмы. С 2019 года они арендовали земельный участок, на котором вырубали деревья. Кроме того, сейчас среди подозреваемых также генеральный директор лесозаготовительного предприятия. Именно это предприятие осуществляло заготовку древесины на участке, а также транспортировку и последующую переработку.

По словам официального представителя МВД России, в операции по пресечению преступной деятельности участвовали более 100 правоохранителей. На вертолете был совершен облет земельного участка и обнаружены места рубки леса. Вся территория была оцеплена полицейскими.

В результате операции были задержаны 15 человек. Их уже допросили, а спецтехнику, которую они использовали в работе, изъяли. Волк отметила, что оперативники провели обыски в офисах и по адресам проживания фигурантов. Были изъяты документы, компьютеры и телефоны, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Смоленске приговорил 57-летнего бизнесмена из Подмосковья, который незаконно вырубил лес на 3,3 миллиарда рублей, к шести годам лишения свободы.