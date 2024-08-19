Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

В Смоленске вырубившему лес на 3,3 млрд рублей бизнесмену дали 6 лет колонии

В Смоленске Ленинский районный суд приговорил 57-летнего бизнесмена из Подмосковья, который незаконно вырубил лес на 3,3 миллиарда рублей, к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура Смоленской области.

Как установил суд, осужденный действовал с неким соучастником. В период с 2011 по 2020 год на территории Гагаринского района Смоленской области они под видом законной деятельности занимались вырубкой леса. Для этого обвиняемый через суд изменил категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения. Данную схему использовали в отношении 82 земельных участков общей площадью более четырех тысяч гектаров.

По данным прокуратуры, ранее эти участки бизнесмен получил по переуступке прав от местной сельскохозяйственной организации. После этого он заключал фиктивные договоры подряда на очистку земель от дикорастущих растений с некими физическими и юридическими лицами. По этим документам предприниматель организовал вырубку леса на территории Гагаринского лесничества, на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохранной зоне Яузского водохранилища. В результате злоумышленник вырубил лес на сумму более 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, более 100 договоров аренды были признаны недействительными.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении его соучастника находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который был руководителем местной фирмы и заключил фиктивные сделки на 18 миллионов рублей.