Российского бизнесмена заподозрили в фиктивных сделках на 18 миллионов рублей

В Мурманской области возбудили дело за фиктивные сделки на 18 миллионов рублей

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя местной фирмы, который провел фиктивные сделки на 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бизнесмен проходит подозреваемым по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

По версии следствия, с июля 2022 года по январь 2023 года мужчина заключил с тремя компаниями фиктивные сделки и под предлогом исполнения обязательств перевел на их счета более 18 миллионов рублей. Таким образом он решил не соблюдать требования налогового законодательства.

Ранее в Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно местную жительницу, которая создала организованную преступную группу и при ее помощи обналичила более 1,6 миллиарда рублей.