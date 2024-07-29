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18:16, 29 июля 2024Силовые структуры

Российского бизнесмена заподозрили в фиктивных сделках на 18 миллионов рублей

В Мурманской области возбудили дело за фиктивные сделки на 18 миллионов рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя местной фирмы, который провел фиктивные сделки на 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бизнесмен проходит подозреваемым по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

По версии следствия, с июля 2022 года по январь 2023 года мужчина заключил с тремя компаниями фиктивные сделки и под предлогом исполнения обязательств перевел на их счета более 18 миллионов рублей. Таким образом он решил не соблюдать требования налогового законодательства.

Ранее в Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно местную жительницу, которая создала организованную преступную группу и при ее помощи обналичила более 1,6 миллиарда рублей.

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