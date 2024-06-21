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13:37, 21 июня 2024Силовые структуры

Россиянка создала ОПГ и при ее помощи обналичила почти два миллиарда рублей

В Красноярске суд приговорил женщину за незаконное обналичивание 1,6 млрд рублей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно местную жительницу, которая создала организованную преступную группу (ОПГ) и при ее помощи обналичила более 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Уголовное дело в отношении остальных восьмерых участников ОПГ сейчас рассматривает суд.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денег организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц из числа россиян с низким социальным статусом они учреждали фирмы-однодневки, с помощью счетов которых под видом сделок обналичивали деньги бизнесменов. За это они получали от 8 до 13 процентов от суммы.

Всего они создали около 300 фирм, которые обналичили более 1,6 миллиарда рублей. Таким образом злоумышленники заработали более 190 миллионов рублей.

Ранее в Московском регионе силовики провели обыски по десяти адресам в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты НДС, причинившего ущерб на 9 миллиардов рублей.

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