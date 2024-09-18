Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:15, 18 сентября 2024Моя страна

В российском заповеднике запечатлели редкого журавля

В Новгородской области запечатлели редкого журавля

Фото: IMAGO / O.Behrendt / Globallookpress.com

На территории Рдейского заповедника, расположенного в Новгородской области, запечатлели редкого журавля. Об этом пишут «Новгородские ведомости».

Заместитель директора по науке российского природного комплекса Николай Завьялов рассказал, что после массового вымирания птиц на зимовках в Израиле количество гнездящихся пар в заповеднике значительно сократилось. Ранее на территории охранной зоны обитало до 40 пар журавлей. По словам Завьялова, в настоящее время встреча с ними — большая редкость.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области засняли дневную охоту бородатой неясыти. На размещенном видео была запечатлена охотничья птица, которая сидела на поваленном дереве у реки. Она некоторое время осматривалась и затем перелетела на другой конец дерева.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Звезда «Слова пацана» посвятил стихи возлюбленной

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше