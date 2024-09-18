В российском заповеднике запечатлели редкого журавля

В Новгородской области запечатлели редкого журавля

На территории Рдейского заповедника, расположенного в Новгородской области, запечатлели редкого журавля. Об этом пишут «Новгородские ведомости».

Заместитель директора по науке российского природного комплекса Николай Завьялов рассказал, что после массового вымирания птиц на зимовках в Израиле количество гнездящихся пар в заповеднике значительно сократилось. Ранее на территории охранной зоны обитало до 40 пар журавлей. По словам Завьялова, в настоящее время встреча с ними — большая редкость.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области засняли дневную охоту бородатой неясыти. На размещенном видео была запечатлена охотничья птица, которая сидела на поваленном дереве у реки. Она некоторое время осматривалась и затем перелетела на другой конец дерева.