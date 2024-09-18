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19:57, 18 сентября 2024Культура

В сети появился трейлер ремейка сериала «Офис»

Студия Amazon опубликовала первый трейлер ремейка сериала «Офис»

Кадр: Prime Video AU & NZ / YouTube

Студия Amazon опубликовала первый трейлер австралийской версии культового комедийного сериала «Офис». Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.

В трейлере показали главных героев ремейка, а также несколько комичных моментов из нескольких эпизодов. По сюжету, команду упаковочной компании переводят на удаленную работу, а глава отдела Ханна начинает давать несдерживаемые обещания, чтобы сохранить рабочий коллектив.

Премьера австралийского «Офиса» назначена на 18 октября и состоится на стриминг-площадке Amazon Prime.

Ранее стало известно, что во Франции собираются снять ремейк российской комедии «СоуперБобровы».

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      Андрей Шеньшаков
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