Во Франции снимут ремейк российской комедии

Французский продюсер приобрел права на ремейк российского фильма «СуперБобровы»

Во Франции снимут адаптацию российского фильма «СуперБобровы». Об этом сообщил французский продюсер Жан-Мари Ларонз на сессии «Контент без границ».

По словам продюсера, он приобрел права на создание ремейка картины и уже готовится к съемкам.

«Мне понравился фильм — он хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям и будет отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», — рассказал Ларонз.

По сюжету оригинальной картины, семья Бобровых получила сверхспособности в результате падения метеорита. Главные роли в комедии 2016 года исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова и другие. Ранее стало известно, что режиссер «СуперБобровых» Дмитрий Дьяченко снимает вторую и третью части своего хита «Чебурашка».