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06:43, 18 сентября 2024Мир

В США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16

Генерал США Хекер: у пилотов ВСУ нет опыта для сложных задач на F-16

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Пилотам ВСУ не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16. Об этом рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, пишет издание Air & Space Forces Magazine.

«Для украинских пилотов F-16 в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии», — подчеркнул он.

Хекер также признал, что союзники Украины не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.

На прошлой неделе американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что американские истребители F-16 будут уничтожать сами Вооруженные силы Украины из-за функции встроенного автопилота.

В конце августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Марина Совина
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