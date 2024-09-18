В США раскрыли замысел Украины в противостоянии с Россией

AT: Украина не хочет победы в конфликте с Россией, так как он выгоден элитам

Украина не хочет одерживать победу в военном конфликте с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Джозеф Кульве в материале для американского издания The American Thinker.

Журналист из США отметил, что противостояние с Россией выгодно украинским элитам. «Настоящая война с Россией, подразумевающая мобилизацию солдат и промышленности, дорого обойдется украинской элите. Они получат меньше денег от США и Европы, которые можно будет украсть», — раскрыл он замысел Украины.

Кульве также добавил, что настоящая война с Россией обяжет Киев дать украинскому народу больше свободы.

Ранее польский обозреватель Аркадиуш Микса заявил, что у Польши не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. Он поиронизировал, что надеется на помощь украинцев, благодарных стране, когда Польшу затопит.