Myśl Polska: Польше не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине

Польше не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. Об этом заявил обозреватель Аркадиуш Микса в статье для польского издания Myśl Polska.

«У нас (Польши — прим. «Ленты.ру») нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись. Я надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение двух лет прекрасно живут на наши деньги, в знак солидарности и благодарности теперь будут массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения», — написал Микса.

По его словам, Варшава «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Москвой. По этой причине наводнения в Польше застали власти страны врасплох.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. По последним данным, жертвами непогоды, разбушевавшейся в Европе, стали восемь человек.