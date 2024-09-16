Число жертв «Бориса» возросло

Guardian: в результате мощного шторма «Борис» в Европе утонуло 8 человек

Мощный шторм «Борис», накрывший страны Европы, отнял жизни еще двух человек. О последствиях разгула стихии пишет Guardian.

Общее число жертв непогоды, разбушевавшейся в Европе, возросло до восьми: шестеро в Румынии, один — в Польше и один — в Австрии. Буря унесла жизни жителей Австрии, Польши и Румынии. Еще четверо числятся без вести пропавшими в Чехии.

Шторм «Борис» бушует в центральной и восточной Европе с 12 сентября. Из-за проливных дождей несколько рек рискуют выйти из берегов и затопить соседние поселения. До опасной отметки дошел уровень воды в реке Вена в Австрии и реке Бяла в Польше. Под водой частично оказался польский город Клодзко — уровень воды в местной реке превысил рекорд 1997 года, когда наводнение унесло жизни 56 человек. Наводнение грозит и деревне Голковице на границе Польши и Чехии. Рекорд может обновить и Дунай: вода в нем приближается к отметке в 8,91 метра, обеспокоены власти Венгрии.

Несколько автотрасс перекрыто в Польше, также приостановлено движение поездов между городами Прудник и Ныса. Железнодорожное сообщение ограничено и в Австрии, в Вене закрыто несколько линий метро. Нижняя Австрия, оказавшаяся во власти сильного наводнения, объявлена зоной бедствия — за прошедшую ночь в провинции было проведено 5 тысяч спасательных операций. В наиболее пострадавшем от шторма регионе Румынии — городе Галац — повреждено 5 тысяч домов. Чрезвычайное положение введено в столице Словакии Братиславе. В Тироле выпало около метра снега после 30-градусной жары на прошлой неделе.

Ранее сообщалось о разрушительном тайфуне в Китае. Погодное явление получило название «Бебинка» и побило рекорд 75-летней давности. В начале сентябре юг страны оказался под воздействием другого супертайфуна под названием «Яги»