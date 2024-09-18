Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 18 сентября 2024Мир

В США заявили о риске войны с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Биб: США рискуют оказаться втянутыми в войну с Россией

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США рискуют оказаться втянутыми в войну с Россией, если конфликт на Украине не получится в скором времени урегулировать. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб в совместной с британским политологом Анатолем Ливеном статье для издания Responsible Statecraft.

«[Надо] принять то, что Украина будет терять все больше и больше территорий, в то время как ее экономика и инфраструктура будут разрушены в обозримом будущем. Альтернативой будет эскалация в сторону прямой войны между США и Россией», — написал аналитик.

Авторы материала подчеркнули, что в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах Демократическая партия сделает все, чтобы помешать ему урегулировать конфликт на Украине. При этом Биб и Ливен добавили, что в случае избрания Камалы Харрис республиканцы будут действовать аналогичным образом.

Ранее сын кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа Дональд Трамп-младший и бывший независимый претендент Роберт Кеннеди-младший в статье для газеты The Hill призвали США начать переговоры с Россией и способствовать окончанию конфликта на Украине, чтобы не допустить его разрастания до мировой ядерной угрозы. Они также попросили действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалу Харрис способствовать скорейшему окончанию боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      50-летняя Ева Мендес снялась в откровенном платье

      Нетаньяху впервые выступил с обращением после взрывов пейджеров в Ливане

      Мирная жительница скончалась после обстрела ВСУ российского региона

      ВС России уничтожили спецназ Нацгвардии Украины

      Генштаб Израиля утвердил план наступления на Ливан

      Взрывчатка в ливанских пейджерах оказалась специальной разработкой

      Российские силовики обвинили криминального авторитета в вымогательстве

      Путин анонсировал посещение оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше