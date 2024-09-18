В США заявили о риске войны с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Биб: США рискуют оказаться втянутыми в войну с Россией

США рискуют оказаться втянутыми в войну с Россией, если конфликт на Украине не получится в скором времени урегулировать. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб в совместной с британским политологом Анатолем Ливеном статье для издания Responsible Statecraft.

«[Надо] принять то, что Украина будет терять все больше и больше территорий, в то время как ее экономика и инфраструктура будут разрушены в обозримом будущем. Альтернативой будет эскалация в сторону прямой войны между США и Россией», — написал аналитик.

Авторы материала подчеркнули, что в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах Демократическая партия сделает все, чтобы помешать ему урегулировать конфликт на Украине. При этом Биб и Ливен добавили, что в случае избрания Камалы Харрис республиканцы будут действовать аналогичным образом.

Ранее сын кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа Дональд Трамп-младший и бывший независимый претендент Роберт Кеннеди-младший в статье для газеты The Hill призвали США начать переговоры с Россией и способствовать окончанию конфликта на Украине, чтобы не допустить его разрастания до мировой ядерной угрозы. Они также попросили действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалу Харрис способствовать скорейшему окончанию боевых действий.