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08:38, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Сумах попали под атаку энергетические объекты

Власти Сум заявили, что энергетические объекты города попали под атаку

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Энергетические объекты украинского города Сумы попали под атаку. Об этом заявила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению властей, ночью был нанесен удар по энергетическим объектам города. Отмечается, что проходит ликвидация последствий.

В результате произошедшего энергосистема Сумской области функционирует в напряженном режиме, добавили в администрации. Власти также призвали потребителей меньше пользоваться электроэнергией.

Ранее взрывы произошли в Киевской и Полтавской областях. Детонации прогремели на фоне воздушной тревоги. Помимо этого, сирены были слышны Сумской, Черкасской и Житомирской областях.

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      Кристина Есикова
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