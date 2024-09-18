В Сумах попали под атаку энергетические объекты

Власти Сум заявили, что энергетические объекты города попали под атаку

Энергетические объекты украинского города Сумы попали под атаку. Об этом заявила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению властей, ночью был нанесен удар по энергетическим объектам города. Отмечается, что проходит ликвидация последствий.

В результате произошедшего энергосистема Сумской области функционирует в напряженном режиме, добавили в администрации. Власти также призвали потребителей меньше пользоваться электроэнергией.

Ранее взрывы произошли в Киевской и Полтавской областях. Детонации прогремели на фоне воздушной тревоги. Помимо этого, сирены были слышны Сумской, Черкасской и Житомирской областях.