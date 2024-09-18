В Сумах попали под атаку энергетические объекты

Энергетические объекты украинского города Сумы попали под атаку. Об этом заявила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению властей, ночью был нанесен удар по энергетическим объектам города. Отмечается, что проходит ликвидация последствий.
В результате произошедшего энергосистема Сумской области функционирует в напряженном режиме, добавили в администрации. Власти также призвали потребителей меньше пользоваться электроэнергией.
Ранее взрывы произошли в Киевской и Полтавской областях. Детонации прогремели на фоне воздушной тревоги. Помимо этого, сирены были слышны Сумской, Черкасской и Житомирской областях.