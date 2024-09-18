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08:28, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Киевской и Полтавской областях произошли взрывы

В Киевской и Полтавской областях произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киевской и Полтавской областях произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram.

«Киевская и Полтавская область — взрывы», — сказано в публикации. Кроме того, украинские власти объявляли воздушную тревогу в некоторых регионах страны. Речь идет о Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях, уточнил телеканал.

17 сентября сообщалось о взрыве в Сумах. По данным журналистов, он раздался в городе около 17:00. В этот момент в Сумской области звучала воздушная тревога. В тот же день стало известно о взрывах в Харькове. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на места взрывов выехали экстренные службы. Кроме того, он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

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      Кристина Есикова
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