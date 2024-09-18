Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Сумской области раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: Press service of the National Police of Ukraine in Sumy region / Reuters

В Сумской области на севере Украины произошел взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По данным журналистов, взрыв раздался в Сумах. Информации о наличии повреждений, а также о том, в каком именно районе города прогремел взрыв, нет.

Взрыв в Сумах прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в 14:42. Сирены также работают в Харьковской области.

Утром 18 сентября стало известно о попавших под атаку энергетических объектах в Сумах. Как рассказали в Сумской областной военной администрации, удар по ним был нанесен ночью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше