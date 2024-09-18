В Сумской области раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Сумской области на севере Украины произошел взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По данным журналистов, взрыв раздался в Сумах. Информации о наличии повреждений, а также о том, в каком именно районе города прогремел взрыв, нет.

Взрыв в Сумах прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в 14:42. Сирены также работают в Харьковской области.

Утром 18 сентября стало известно о попавших под атаку энергетических объектах в Сумах. Как рассказали в Сумской областной военной администрации, удар по ним был нанесен ночью.