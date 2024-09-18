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21:16, 18 сентября 2024Мир

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры разработала и произвела венгерская компания

CNA: взорвавшиеся в Ливане пейджеры разработала и произвела венгерская компания

Фото: Marwan Naamani / Global Look Press

Взорвавшиеся в Ливане устройства связи были разработаны и произведены венгерской компанией BAC Consulting KFT, сообщила тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo. Об этом пишет агентство CNA.

По данным издания, этот продукт разрешен к производству и продаже только компаниям с адресами в Венгрии. Агентство уточнило, что Gold Apollo подписала соглашение о производстве пейджеров модели AR-924 с BAC Consulting KFT, которая зарегистрирована в Будапеште.

Gold Apollo дала разрешение на использование своего бренда. При этом компания не несет ответственности за разработку и производство продукции, добавили журналисты.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

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      Марина Совина
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