CNA: взорвавшиеся в Ливане пейджеры разработала и произвела венгерская компания

Взорвавшиеся в Ливане устройства связи были разработаны и произведены венгерской компанией BAC Consulting KFT, сообщила тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo. Об этом пишет агентство CNA.

По данным издания, этот продукт разрешен к производству и продаже только компаниям с адресами в Венгрии. Агентство уточнило, что Gold Apollo подписала соглашение о производстве пейджеров модели AR-924 с BAC Consulting KFT, которая зарегистрирована в Будапеште.

Gold Apollo дала разрешение на использование своего бренда. При этом компания не несет ответственности за разработку и производство продукции, добавили журналисты.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.