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16:38, 18 сентября 2024Россия

Власти рассказали о последствиях атаки ВСУ на российский город

Белгородский губернатор Гладков описал последствия атаки ВСУ на Шебекино
архивное фото

архивное фото. Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. О последствиях нападения рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекино беспилотник влетел в окно здания соцобъекта, взрыв повредил остекление и фасад. Окна также оказались выбиты в многоквартирном доме.

«В селе Безлюдовка в результате обстрела на территории двух частных домовладений выбиты окна, повреждены забор, ворота и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы», — написал чиновник.

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Еще в одном населенном пункте — селе Вознесеновка — во время атаки дрона повреждения получила кровля частного дома, добавил Гладков.

В этот же день губернатор сообщил, что в районе Шебекино мирный житель пострадал во время атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль. В этот момент в поле проводились посевные работы. Россиянина с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в медучреждение в Шебекино.

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      Никита Абрамов
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