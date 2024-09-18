Власти рассказали о последствиях атаки ВСУ на российский город

Белгородский губернатор Гладков описал последствия атаки ВСУ на Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. О последствиях нападения рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекино беспилотник влетел в окно здания соцобъекта, взрыв повредил остекление и фасад. Окна также оказались выбиты в многоквартирном доме.

«В селе Безлюдовка в результате обстрела на территории двух частных домовладений выбиты окна, повреждены забор, ворота и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — селе Вознесеновка — во время атаки дрона повреждения получила кровля частного дома, добавил Гладков.

В этот же день губернатор сообщил, что в районе Шебекино мирный житель пострадал во время атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль. В этот момент в поле проводились посевные работы. Россиянина с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в медучреждение в Шебекино.