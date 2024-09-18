Россиянин пострадал при атаке беспилотника ВСУ на грузовой автомобиль

Гладков: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в районе Шебекино пострадал мужчина

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль во время посевных работ в поле в районе Шебекино. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, россиянина с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в медучреждение в Шебекино. Сейчас его перевозят в областную больницу на машине скорой помощи.

Кроме того, в Белгородском районе рядом с селом Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате машина получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы.

Ранее два человека пострадали в результате обстрела ВСУ села Муром. Раненые отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно. По данным властей, в населенном пункте повреждены пять жилых домов, купол храма, а также линии электро- и газоснабжения.

Кроме того, утром 18 сентября Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на служебный автобус. Ранения получили шесть человек.