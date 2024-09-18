Стало известно об отношении работодателей к внешнему виду кандидатов на трудоустройство

Опрос РШУ: 94 процента работодателей обращают внимание на внешний вид кандидатов

Абсолютное большинство работодателей (94 процента) обращают внимание на внешний вид кандидатов на трудоустройство, показало исследование Русской школы управления (РШУ), в котором приняли участие 1 163 представителя российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Из опроса стало известно, что в большинстве компаний (71 процент) есть корпоративные стандарты, касающиеся внешнего вида. Так, 56 процентов дают общие рекомендации сотрудникам, а 15 — следуют строгим стандартам. 4 процента компаний введут дресс-код в ближайшее время, а 25 — не будут устанавливать подобные правила.

При этом при принятии решения о приеме на работу обращают внимание на внешний вид кандидатов большинство работодателей (94 процента): 53 процента делают это всегда, а 41 — для некоторых должностей. Лишь 6 процентов компаний не придают значения внешности при отборе.

Также большинство опрошенных (87 процентов) признались, что внешний вид кандидата оказывает влияние на объективность оценки его профессиональных навыков: в 20 процентах компаний так происходит всегда, в 67 — при отборе сотрудников для некоторых должностей. Только 12 процентов уверены, что в их компаниях внешность не влияет на оценку профессионализма.

Кроме того, в практике многих респондентов (86 процентов) кандидаты с более презентабельным внешним видом получают преимущество перед другими при одинаковом уровне компетенций. В 8 процентах компаний это происходит всегда, в 44 — часто, в 34 — редко. При этом 14 процентов работодателей заявили, что не сталкивались с подобными случаями.

Ранее стало известно, что российские работодатели могут изменить подход к поиску сотрудников: основным критерием вместо опыта и образования станет наличие у соискателей конкретных навыков. Такая методика, как выяснили его эксперты, может серьезно увеличить число подходящих кандидатов.

