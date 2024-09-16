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10:12, 16 сентября 2024Экономика

Работодателям посоветовали изменить подход к поиску сотрудников

HH.ru: сотрудников могут начать искать по навыкам, а не уровню образования

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские работодатели могут изменить подход к поиску сотрудников: основным критерием вместо опыта и образования станет наличие у соискателей конкретных навыков. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис hh.ru.

Такая методика, как выяснили его эксперты, может серьезно увеличить число подходящих кандидатов. Например, шанс найти подходящего айтишника вырастает в 4,4 раза, маркетолога — в 3,6 раза, а дизайнера — в 2,7 раза. Кроме того, если речь идет о сегментах, в которых нет жестких требований к профильному образованию, то количество кандидатов повышается в 1,7 раза.

Уточняется, что в настоящее время восемь процентов работодателей ищут сотрудников, применяя именно навык-ориентированный подход. Кроме того, число таких компаний каждый год увеличивается на десять процентов.

Ранее в России лидерами по росту заработных плат, которые обещают платить работодатели, стали вакансии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки. Первым обещают в среднем платить больше 125 тысяч рублей, а вторым — больше 58 тысяч. Тем, кто руководит отделами аналитики, теперь платят на 46 процентов больше, чем в первой половине 2023 года.

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      Кирилл Луцюк
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