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02:56, 13 сентября 2024Экономика

Названы профессии с максимальным ростом зарплат в России

РБК: водитель и промоутер лидировали по росту зарплат в первом полугодии 2024-го

Фото: Pixabay

Вакансии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат, предлагаемых работодателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, средняя зарплата водителя выросла с 76,4 тысячи до 125,4 тысячи рублей или на 64 процента в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Зарплата промоутера увеличилась на 63 процента — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей. Руководитель отдела аналитики получает в среднем на 46 процента больше, чем в первой половине 2023 года — 160,5 тысячи рублей против 110,1 тысячи рублей.

Также на треть выросло среднее предложение зарплат у аудиторов, разнорабочих, менеджеров по компенсациям и льготам, электромонтажников. Для новых специалистов был зафиксирован рост зарплаты на позициях синих воротничков: бетонщика, фасовщика, сотрудника склада, монолитчика и строителя.

Как рассказали во ВНИИ труда Минтруда, этот тренд сохранится на ближайшие пять лет. «Мы видим устойчивый рост (спроса — прим. «Ленты.ру») на высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей, а также на инженерные кадры в большинстве отраслей и сфер деятельности», — отметили там.

При этом транспортно-логистическая отрасль стала лидером и по размеру медианной зарплаты. По данным исследования, первом полугодии 2024 года медиана предлагаемых зарплат в компаниях этого сегмента составила 139 тысячи рублей.

Ранее россиянам со средним доходом предложили рассмотреть сельскую программу госипотеки под 3 процента годовых. Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что этот вариант подойдет заемщикам с зарплатой в 75 тысяч рублей.

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      Марина Совина
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