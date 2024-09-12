Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

Эксперт Рогачевский: при доходе в 75 тыс руб. стоит рассмотреть сельскую ипотеку

Россиянам со средним доходом стоит рассмотреть сельскую программу госипотеки под 3 процента годовых. Какой вариант жилищного кредитования подойдет заемщикам с зарплатой в 75 тысяч рублей, «Газете.Ru» рассказал глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Лучшим вариантом для москвичей станет семейная ипотека под 6 процентов. Так, к примеру, оформив квартиру за 7 миллионов рублей в ипотеку на 30 лет с первым взносом в 1,5 миллиона, ежемесячный платеж составит порядка 33 тысяч рублей. В итоге вместе с процентами заемщик выплатит 12 миллионов рублей.

Те, кто допускает переезд в отдаленную местность, могут взглянуть на дальневосточную программу под 2 процента годовых. В этом случае ежемесячный платеж составит 20 тысяч рублей, а итоговая сумма с процентами — 7,3 миллиона. При выборе сельской ипотеки придется выплачивать 23 тысячи ежемесячно, а банк получит с заемщика 8,4 миллиона рублей.

Предлагаемые по этим программам условия распространяются на большую часть российских граждан, уверен Рогачевский. «На текущий момент по всем льготным программам установлен минимальный порог по первоначальному взносу в 20 процентов. Без данного условия двигаться трудно», — отметил он.

Сам Рогачевский признался, что считает наиболее выгодной сельскую программу кредитования, однако жителям столиц и административных центров регионов такая ссуда недоступна. Семейную же ипотеку стоит брать, если к моменту накопления первоначального взноса семья обзаведется ребенком.

Ранее стало известно, что россияне отвернулись от IT-ипотеки. Оформлять кредиты по этой госпрограмме стали в 17 раз реже, что объясняется кардинальным изменением условий ее оформления.