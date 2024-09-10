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09:43, 10 сентября 2024Экономика

Россияне резко отвернулись от одного вида ипотеки

ДОМ.РФ: выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В августе выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз. О том, что россияне практически отвернулись от одного вида ипотечных кредитов, сообщают «Известия».

По данным ДОМ.РФ, за месяц выдачи потеки для айтишников упали с 30,2 миллиарда до 1,76 миллиарда рублей. В пресс-службе ВТБ связывают такую динамику с кардинальным изменением программы и сужением круга клиентов, которые под нее подходят после того.

При этом в Минцифры отметили, что в июле банки еще выдавали предварительно одобренные кредиты по старым правилам, а поданные в августе на новых условиях заявки теперь находятся на рассмотрении. Поэтому в ведомстве считают, что пока рано делать выводы. Однако эксперты уверены, что изменения в любом случаи серьезно сократят выдачи, так как IT-ипотека была востребована среди жителей столиц.

С 1 августа под IT-ипотеку перестали попадать Москва и Санкт-Петербург, а ставка выросла с 5 до 6 процентов годовых. Лимит кредита снизился до девяти миллионов рублей. Кроме того, сократилось число компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой.

Ранее сообщалось, что работодатели перестали привлекать специалистов IT-ипотекой. Число вакансий с упоминанием программы упало на 30 процентов.

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      Александра Качан
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