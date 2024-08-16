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10:22, 16 августа 2024Экономика

Айтишников перестали заманивать на работу ипотекой

HH.ru: число вакансий с упоминанием IT-ипотеки упало на 30 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прекращение выдачи льготных ипотек для IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге привело к сокращению вакансий в этих городах с упоминанием IT-ипотеки на 30 процентов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные hh.ru.

«Несмотря на отмену льготной IT-ипотеки в столицах, все еще можно встретить вакансии в Москве и Санкт-Петербурге, где компании упоминают ее в качестве одного из бенефитов», — сообщил представитель hh.ru, отметив, что «тренд на сокращение таких упоминаний, очевидно, нисходящий». При этом некоторые работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга еще упоминают IT-ипотеку в объявлениях по ошибке или хотят таким образом привлечь кандидатов из регионов для дистанционной работы.

За первую половину августа работодатели в России опубликовали 632 вакансии с упоминанием IT-ипотеки, из них в Москве было опубликовано 386 объявлений, что оказалось на треть ниже показателя аналогичного периода в июле. В Санкт-Петербурге с начала августа опубликовано 52 вакансии с упоминанием ипотеки — почти на треть ниже прошлого месяца.

Ипотечную программу для IT-специалистов запустили в мае 2022 года. С начала августа 2024 года программу перестали распространять на Москву и Санкт-Петербург. При этом программа сохранилась для регионов до 2030 года.

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      Мария Черкасова
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