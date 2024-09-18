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15:08, 18 сентября 2024Россия

Воспитывающий почти 30 детей россиянин решил пойти на СВО

В Башкирии воспитывающий 29 детей мужчина решил пойти на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

57-летний житель Башкирии Вахид Валиев, воспитывающий 29 детей, решил уйти в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила глава Благовещенского района Анна Карабанова на странице во «ВКонтакте».

«Не смог оставаться в стороне. Ребята молодые там воюют, каждый из них мог быть моим сыном. Два наших сына тоже сейчас на СВО. Не имею права не помочь. Встаю на защиту своего Отечества, своих детей и любимой супруги. Обещаю им вернуться!» — привела Карабанова слова Валиева.

По ее словам, Вахид и его супруга Ирина Вервельская в 2021 году получили награду «Родительская доблесть», которую в Башкирии присуждают семейным парам, заслуживающим общественного признания и высокого уважения.

Ранее стало известно, что Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, которые имеют трех и более детей. Один из депутатов объяснил решение тем, что национальная безопасность и обороноспособность государства должны стоять в приоритете.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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