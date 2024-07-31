Отказ в отсрочке от мобилизации многодетным отцам объяснили приоритетом обороны

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.

Он был внесен в нижнюю палату парламента спустя неделю после начала частичной мобилизации в России, в сентябре 2022 года, однако до рассмотрения добрался только сейчас, и в итоге был отклонен. Один из депутатов объяснил решение тем, что «национальная безопасность и обороноспособность государства должны стоять в приоритете».

При этом Минобороны еще осенью 2022 года выпускало директиву, по которой многодетные отцы с детьми до 16 лет получают отсрочку, а в Думе подтверждали, что она действует.

Комитет по обороне заявил о негативном эффекте от закона для ВС РФ

Документ внесли в Госдуму 28 сентября 2022 года, авторами указаны шесть депутатов. Они предлагали освободить от частичной мобилизации отцов трех и более детей, а также поднять возраст детей, при котором предоставляется отсрочка, с 16 до 18 лет.

К основной работе над законопроектом, по сути, приступили лишь в этом году. В мае Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить его. Там указали, что «не могут согласиться с предложенным авторами способом защиты многодетных семей», объяснив это статьей Конституции, где указано, что «защита Отечества — долг и обязанность гражданина РФ», тем, что мобилизация — особый правовой режим, а также заявив, что «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил РФ».

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Правительство же в своем отзыве заявляло, что законопроект «требует существенной доработки», не указав, рекомендует ли принять или отклонить его.

По действующему законодательству отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, отцам-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет, и ряду других категорий граждан.

Автор законопроекта попытается снова внести его на рассмотрение

Рассмотрение законопроекта несколько раз переносилось, а окончательно он был отклонен на заседании, состоявшемся 30 июля. Несмотря на то что 90 депутатов поддержали законопроект, большинство выступило против него.

Один из авторов проекта, Нина Останина, при обсуждении задалась вопросом, почему 256 тысяч IT-специалистов и 170 тысяч работников банковской сферы (данные с ее слов) получили отсрочку, а многодетные отцы — нет. Заодно она привела статистику, согласно которой в зоне СВО служит 903 многодетных отца и 100 отцов детей-инвалидов. Депутат также напомнила слова президента, его пресс-секретаря и позицию Минобороны по поводу отсутствия необходимости в мобилизации.

Скажите тогда, что нам отвечать на многочисленные письма с просьбой отозвать [отца], потому что родился третий, четвертый ребенок? Что нам отвечать таким матерям? Нина Останина депутат Госдумы

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в ответ заявил, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства стоят в приоритете.

«Из чего состоит [слово] "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свое государство, а потом уже заботиться о добыче для своей семьи», — отметил депутат.

Останина добавила, что теперь планирует подготовить новую редакцию законопроекта и снова вынести его на рассмотрение на осенней сессии.

Минобороны давало отсрочку для отцов трех детей до 16 лет

В октябре 2022 года, еще во время частичной мобилизации, сообщалось, что отцы, имеющие трех и более детей младше 16 лет, получат отсрочку от частичной мобилизации. Принятие такого решения подтвердил тогда глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он говорил, что решение доведено до военных комиссариатов. «Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)», — констатировал депутат.

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В январе 2023 года он подтверждал, что директива продолжает действовать. «Комитет получил официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны России, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил России от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — указывал Картаполов.

Однако в то же время Нина Останина утверждала, что отсрочку от мобилизации для отцов трех детей отменили. При этом объяснялось, что причиной отмены может быть окончание частичной мобилизации.