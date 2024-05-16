В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Как депутаты это объяснили?

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Государственной Думы по обороне призвал отклонить законопроект об отсрочке для отцов, имеющих трех и более детей. Рекомендация опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В своем заключении на документ депутаты отметили, что законопроект избыточен и нуждается в существенной доработке.

Комитет по обороне отмечает, что выбор вида мобилизации (общая или частичная) и установление конкретных временных и количественных параметров призыва граждан на военную службу зависит в первую очередь от военно-политической обстановки Комитет Государственной Думы по обороне

В комитете добавили, что действующие правила отсрочки не дают полного освобождения от военной службы.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации многодетные семьи с тремя и более детьми и поднять их возраст до 18 лет, а для учащихся на очной форме обучения — до 23 лет. Кроме того, поправками предполагалось обязать призывные комиссии руководствоваться директивами Генштаба России, включая документы об отсрочке для многодетных отцов.

Ранее законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов призвал Патриарх Кирилл

О необходимости запретить в мирное время мобилизацию отцов, которые имеют трех и более детей, говорил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют только отцы четырех и более детей.

«В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным (…) на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей», — сказал патриарх.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Генштабе объясняли неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский ранее объяснял, что военкоматы могут не исполнять директивы Минобороны, касающиеся многодетных отцов, так как они подведомственны местным администрациям. Поэтому, по его словам, окончательное решение об отсрочке принимает не Минобороны, а главы российских регионов.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«Таким образом, призывная комиссия является коллегиальным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут», — сообщил представитель Генштаба.

При этом глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что отцам троих детей сейчас не грозит мобилизация, так как этот процесс в стране завершился.