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13:11, 21 апреля 2023Россия

В России объяснили неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов

Генштаб: решение об отсрочке многодетных отцов принимают главы российских администраций
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Окончательное решение об отсрочке многодетных граждан принимает не Минобороны, а главы российских регионов, в которых идет набор на службу. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, его комментарий публикует в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Таким образом, военкоматы могут не исполнять директивы Минобороны, так как они подведомственны местным администрациям в каждом из регионов страны. Бурдинский объяснил, что призывная комиссии должна подчиняться председателю, коим является «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего органа государственной власти субъекта)».

По таким же правилам действуют и военкоматы в муниципальных образованиях, где главой призывной комиссии назначается глава местной администрации. Это означает, что местные военкоматы также могут не подчиняться указаниям российского Минобороны об отсрочке для отцов троих и более детей.

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«Таким образом, призывная комиссия является коллегиальным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут», — говорится в ответе представителя Генштаба.

В феврале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что депутаты разработали поправки в федеральное законодательство о мобилизации.
По словам Нилова, изменения обязывают призывные комиссии руководствоваться директивами Генштаба России, включая документы об отсрочке для многодетных отцов. В частности, он призвал закрепить право отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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