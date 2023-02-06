В России призвали закрепить право отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Депутат Нилов призвал закрепить право отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что депутаты разработали поправки в федеральное законодательство о мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам Нилова, изменения обязывают призывные комиссии руководствоваться директивами Генштаба России, включая документы об отсрочке для многодетных отцов. В частности, он призвал закрепить право отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации.

«Директивам Генерального штаба нужно придать обязательный статус. В ближайшие дни внесем соответствующие поправки на рассмотрение Госдумы», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. Об этом сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

В октябре 2022 года в России дали отсрочку от частичной мобилизации отцам, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет. Тогда Картаполов уточнял, что подобное решение возникло по запросу общества, его разработали вместе с Минобороны.