В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

Депутат Картаполов заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

Директива, согласно которой отсрочку от призыва в рамках мобилизации получают отцы троих детей младше 16 лет, продолжает действовать. Об этом, ссылаясь на официальный ответ Минобороны, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны России, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил России от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — сказал Картаполов.

В октябре 2022 года в России приняли решение дать отсрочку от частичной мобилизации отцам, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет. Как тогда пояснял Картаполов, подобное решение возникло по запросу общества, оно проработано совместно с Минобороны.

Впоследствии депутат Госдумы Нина Останина, ссылаясь на слова члена Совета по правам человека при президенте России Ирину Киркору, заявила, что в России якобы отменили отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. Тогда сама Киркора объяснила, что причиной этому может быть окончание мобилизации.

Опроверг информацию Останиной секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что директива продолжает действовать и добавил, что вопрос об отсрочке от мобилизации для такой категории россиян отработан с Министерством обороны, чтобы «прекратить все спекуляции на эту тему».