Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов
Патриарх Кирилл призвал законом запретить мобилизацию многодетных отцов в России
Нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию многодетных отцов, которые имеют трех и более детей, в мирное время, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова передает ТАСС.
«В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным (…) на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей», — сказал патриарх.
Помимо этого, Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совфеде, призвал парламентариев рассмотреть возможность принятия закона, согласно которому многодетным родителям предоставят досрочный выход на пенсию.