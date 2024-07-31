В Госдуме объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для части россиян

Депутат Госдумы объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для части россиян. Речь идет о многодетных отцах. Трансляция с прошедшего заседания опубликована на портале Думы.

Депутат отметил, что профильный комитет с пониманием относится к стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан, по их мнению, от неблагоприятных последствий мобилизации, как частичной, так и общей. Но при этом он добавил, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства в приоритете.

По мнению Красова, каждый мужчина должен в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи. «Из чего состоит [слово] "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик», — объяснил депутат.

Ранее Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян — отцов троих детей. Еще в мае комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект, так «расширение перечня отсрочек (...) негативно отразится на комплектовании Вооруженных Сил».