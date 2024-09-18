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09:27, 18 сентября 2024Забота о себе

Врачи удалили женщине матку и яичники и пропустили вызванный плотоядными бактериями сепсис

Фото: Freepik

Врачи удалили 51-летней Джессике Боннер матку и яичники, но пропустили развившийся после операции сепсис, который вызвали плотоядные бактерии. Историю женщины рассказало издание The Sun.

В октябре 2023 года Боннер обратилась в больницу с жалобами на постоянную боль в области малого таза. Проведенное обследование выявило у нее многочисленные фибромы — нераковые опухоли в матке и вокруг нее. Врачи удалили женщине матку и яичники. Операция прошла успешно, но на следующий день у пациентки резко поднялась температура и участился пульс. Младший медицинский персонал оставил признаки инфекции без внимания и не стал сообщать о них хирургам.

Через сутки состояние Боннер ухудшилось. Врачи сделали ей КТ, показавшее перфорацию кишечника, при которой необходимо экстренное хирургическое вмешательство. Однако проводить его уже было нельзя из-за критического состояния пациентки: к тому моменту она пережила две остановки сердца. Вскоре из-за заражения крови у женщины один за другим отказали внутренние органы, и ее не стало.

Проведенное расследование установило, что причиной произошедшего с Боннер стал сепсис, спровоцированный распространением по организму болезнетворных бактерий. Комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что у женщины были шансы выжить, если бы хирурги вовремя заметили у нее травму кишечника.

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      Алиса Дмитриева
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