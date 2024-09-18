«ВХ»: ВС России уничтожили спецназ Нацгвардии Украины под Волчанском

Вооруженные силы (ВС) России с помощью нескольких ударов фугасных авиабомб (ФАБ) уничтожили подразделение спецназа Национальной гвардии Украины под Волчанском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«[Подразделение Нацгвардии] было уничтожено тремя прямыми попаданиями авиабомб ФАБ-1500 с интервалом в несколько минут», — говорится в публикации.

Отмечается, что вместе с отрядом спецназа был также уничтожен старший офицер подразделения Владислав Никитчук.

Ранее Министерство обороны России показало кадры сброса авиабомб ФАБ-500 на скопление живой силы и техники украинской армии в Курской области. На видео виден взлет многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем самолет сбрасывает закрепленные вдоль борта боеприпасы.

