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19:17, 18 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по скорой помощи в Харьковской области

Ганчев: ВСУ ударили дроном по скорой помощи в Таволжанке Харьковской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по «скорой помощи» в Таволжанке Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Ганчев рассказал об ударе FPV-дрона ВСУ по машине «скорой помощи» в Харьковской области. В результате удара водитель машины получил ранение верхних и нижних конечностей.

«Запугивание мирных жителей — это одна из целей украинских вооруженных формирований как на Харьковщине, так и в приграничных регионах России», — заявил глава Харьковской ВГА.

Ранее заместитель главы Харьковской ВГА Евгений Лисняк заявил об обмане Киева про удар ракеты в Харькове. По его информации, Киев распространил ложные сведения по поводу удара ракеты в районе парка Юрьева в Харькове 31 августа.

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