Захарова назвала роль Зеленского в истории

Захарова: Зеленский войдет в историю как особь, уничтожавшая свою страну

Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбивший жителей Донбасса, назвав их «особями», сам войдет в историю под таким названием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она сообщила, что то, что сейчас происходит на территории Украины, является отложенным планом войны с СССР «Немыслимое», разработанного англосаксами.

«Мне кажется, они просто дурака искали, который сможет все это сделать. Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелась в человечестве, говоря словами Зеленского, особь. Это слово он употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев. Вот он их (жителей Донбасса — прим. «Ленты.ру») называл особями, а в историю сам войдет под таким названием», — сказала дипломат.

По ее словам, «англосаксонский мир ждал, когда выведется нечто, и еще плюс будет подкручено и раскручено через свои страсти». Этому человеку, по ее мнению, было уготовано осуществить план «Немыслимое 2.0», параллельно уничтожив свое государство.

Она также напомнила про кадры того, как Зеленский становится на колени перед народом Украины, чтобы получить должность главы государства.

«Помните эти кадры, ведь это, вот это нечто сделало ровно противоположное тому, что обещало, и за что просило прощения за преступления предыдущих. Так вот, Зеленский повторил и приумножил, только сделал это на таком уровне, который никому и не снился. И за всем этим стоят англосаксы», — заключила дипломат.