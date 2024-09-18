Запасы важнейшего металла в России оценили

Глава Минприроды Козлов: запасов меди в России хватит более чем на 90 лет

Запасов меди в России при нынешних объемах добычи хватит на ближайшие 90 лет. Обеспеченность страны важнейшим металлом, который активно применяют в том числе в зеленой энергетике, оценил глава Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ Александр Козлов. Его слова приводит сайт ведомства.

Крупнейшие месторождения меди в России расположены в Забайкалье, на Чукотке, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Речь идет об Удоканском, Октябрьском, Талнахском, Малмыжском месторождениях и о Песчанке, уточнил Козлов.

Глава ведомства добавил, что подавляющая часть (почти 97 процентов) балансовых запасов меди в России сосредоточена в медно-никелевых, медно-порфировых, медно-кобальтовых, медноколчеданных, скарновых и ванадиево-железномедных рудах. Кроме того, резервы этого металла сосредоточены в медистых глинах, медистых песчаниках и сланцах.

Рентабельность добычи меди, добавил Козлов, находится на высоком уровне. Это обусловлено тем, что, помимо меди, руда может содержать другие ценные и редкоземельные металлы, включая золото, никель, кобальт, платиноиды, цинк и другие. К настоящему времени медь является третьим по уровню востребованности металлом в мире, уступая по этому показателю только железу и алюминию.

На такой же срок, как утверждал ранее замглавы Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Александр Смирнов, России хватит и запасов газа. По состоянию на июль 2023-го резервы этого вида топлива в стране он оценивал в 67 триллионов кубометров. По его словам, этих запасов хватит стране до середины 10-х годов следующего века.