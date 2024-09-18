Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

Daily Mail: женщина не выжила во время катания на катамаране в Испании

В Испании женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 30-летняя немка каталась на прогулочном катамаране с группой людей. Когда произошло нападение хищника, иностранцы запросили помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшую на вертолете, однако по пути в больницу на острове Гран-Канария она не выжила.

Ранее переживший нападение акул член экипажа российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассказал о случившемся. По словам Ковалевского, множественные атаки хищников начались между 3 и 6 сентября 2023 года на пути от Вануату до Австралии.