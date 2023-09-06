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15:27, 6 сентября 2023Путешествия

Переживший нападение акул в кругосветке россиянин рассказал о случившемся

Участник кругосветки описал атаку акул словами «шансов дожить до утра не было»

Кадр: «Газета.Ру»

Переживший нападение акул член экипажа российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассказал о случившемся. Своей историей он поделился с изданием «Газета.Ru».

По словам россиянина Евгения Ковалевского, множественные атаки хищников начались между 3 и 6 сентября на пути от Вануату до Австралии. Путешественник отметил, что серьезную пробоину в левом баллоне удалось заделать и далее катамаран шел с частично затопленной кормой. Однако новая пробоина в ночь с 5 на 6 сентября оказалась критической.

«Корма начала погружаться. Шансов дожить до утра не было», — такими словами описал участник кругосветки происшествие.

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Ковалевский добавил, что экипажу удалось связаться с береговым штабом и через 45 минут к катамарану подошел сухогруз, следовавший до Шанхая.

«Если бы сухогруз не подошел так быстро, мы бы часа через три перевернулись и встали торчком на носовых баллонах, как "Титаник"», — заключил член экипажа.

Кроме того, путешественник подчеркнул, что, несмотря на потерю катамарана, кругосветная экспедиция будет продолжена.

Ранее пресс-секретарь томского отделения «Русского географического общества» Анна Косихина рассказала, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way при нападении акул в Тихом океане не пострадал. Инцидент произошел примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Сначала хищники повредили левый баллон катамарана, после чего путешественникам удалось еще сутки продержаться на плаву.

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    Марина Черняк
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